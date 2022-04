A Polícia Rodoviária Federal localizou, na manhã de ontem (4) uma motocicleta abandonada nas margens da rodovia.

A equipe estava em ronda no km 130 da BR 364 quando avistou uma motocicleta Yamaha XTZ 150 jogada em meio a vegetação que cerca a rodovia, em Rio Branco.

Após realizar consultas aos sistemas, foi verificado que a motocicleta possuía registro de roubo e furto desde o dia 31/03/2022.

Os policiais entraram em contato com o proprietário e encaminharam a motocicleta para o pátio do Detran.