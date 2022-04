Preso pela PRF por conduzir motocicleta com placa adulterada

Motociclista foi detido em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal por conduzir veículo com placa adulterada, na BR-364, em Rio Branco, na tarde da última segunda-feira (4).

A equipe da PRF estava em ronda quando avistou o veículo na altura do km 115, realizou a abordagem ao suspeito e fez a consulta da placa no sistema, verificando que o número do motor e do chassi da motocicleta não coincidiam com a placa do veículo em questão.

O homem foi preso em flagrante pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes da Polícia Civil, em Rio Branco.