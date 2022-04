Nesta terça-feira (5/4), a comissão de seleção e coordenação da 5ª Turma do Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Desenvolvimento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou o resultado final da prova objetiva. De acordo com o edital, não houve candidatos aprovados neste processo seletivo. Ao todo, foram ofertadas 45 vagas destinadas a servidores e empregados públicos federais, estaduais e municipais.

Acesse o Edital nº 07/2022​.