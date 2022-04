A Prefeitura de Assis Brasil encerra nesta terça-feira (5) inscrições para o processo seletivo simplicado para contratar bolsistas que atuarão na educaçáo infantil em regime semipresencial, com atendimento domiciliar, em áreas rurais de difícil acesso. Trata-se do programa Caminhos do Campo: Primeira Infância.

As inscrições ocorrerão no período da manhã entre às 08h00min às 12h00min, e das 14h00min às 17h00min, dos dias 31 de março a 05 de abril do ano de 2022, sendo que no dia 01 de abril, as inscrições ocorrerão até as 12:h00min, na Secretaria Municipal de Educação, Avenida Raimundo Chaa, Nº 620, Bairro Centro, Assis Brasil.

São dez vagas efetivas e quatro para cadastro de reserva.

