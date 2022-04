Neide Santos –

A edição da Feira na Comunidade, realizada neste último fim de semana na Praça Primavera, no Manoel Julião, em Rio Branco, pela Secretaria de Empreendedorismo e Turismo (Seet), gerou um faturamento de R$ 13.377 mil, somando as vendas dos 11 expositores participantes do evento.

Durante os dois dias de realização da feira, sábado, 2, e domingo, 3, as pessoas do próprio bairro expuseram seus produtos, no horário de 17h às 22h, ofertando um leque de opções que incluiu artesanato, brechó, brinquedos, bazar e uma variedade de comidas típicas e doces.

A edição realizada no Manoel Julião marca o retorno da feira, que estava suspensa desde 2019, quando iniciou a pandemia. Será levada para outras regionais como Xavier Maia, Cadeia Velha, Sobral e Segundo Distrito, a partir das solicitações dos presidentes de associação de moradores.

O chefe do Departamento de Desenvolvimento Econômico da Seet, Anderson Costa, destacou que a realização da feira é uma prioridade demandada pelo governo do Estado, como uma iniciativa pontual para incentivar a geração de renda para as famílias nas próprias comunidades, em todas as regionais.

“Os números de faturamento estão aí e indicam que vale muito a pena”, avaliou.

A vendedora de comidas típicas, Maria Alzenira Mendes, reconheceu como muito satisfatória a participação na feirinha, pois o dinheiro que faturou superou as expectativas.

“Feliz pois eu, meu neto e minha nora estávamos parados há muito tempo, tivemos a oportunidade de ganhar um dinheiro e já estamos ansiosos para participar de outras feiras”, frisou.