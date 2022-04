Acre tem 86 mil doses para vacinar todas as crianças e adultos contra influenza e sarampo

Para dar início à campanha de imunização contra influenza e sarampo, o governo do Acre, por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI), conta com 86 mil doses de vacina, sendo 64 mil contra a gripe e 22 mil contra o sarampo. O público-alvo são os grupos prioritários: crianças de 6 meses a 5 anos e trabalhadores da Saúde (sarampo).

O público-alvo para imunização contra a gripe também são grupos prioritários: crianças de 6 meses a 5 anos, trabalhadores da Saúde, gestantes, puérperas, professores do ensino básico e superior, povos indígenas, idosos com 60 anos ou mais, profissionais das forças de segurança e salvamento e, Forças Armadas; pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentemente da idade.

A coordenadora do PNI no Acre, Renata Quiles, explica que a campanha não ocorrerá por fases: “Já demos início às campanhas com doses e receberemos mais. Não iremos trabalhar por fases. Atenderemos a demanda espontânea dos grupos prioritários”, destaca.

Os interessados devem procurar os postos de vacinação dos seus respectivos municípios munidos da carteira de vacinas, CPF ou cartão do sistema único de saúde (SUS).