O Juiz Gustavo Sirena, titular da Varal Cível de Brasileia tornou público três editais para informar que será levado a leilão bens que foram penhorados em decorrência de decisões prolatadas pela unidade judiciária.

Trata-se de um terreno urbano localizado no centro da cidade e duas motos. Os certames estão disponíveis na edição n° 7.036 do Diário da Justiça Eletrônico desta quinta-feira, dia 31, a partir da página 152.

A venda ocorrerá no dia 17 de maio, na modalidade eletrônica, ou seja, por meio do site da leiloeira. A aquisição deve ser no preço igual ou superior da avaliação, no entanto caso não sejam adquiridos, os itens serão ofertados novamente no dia 31 de maio e poderá ser arrematado por quem apresentar a melhor oferta.

Em caso de imóveis e veículos, o pagamento pode ser parcelado, conforme artigo 895 do Código de Processo Civil. O arrematante deve pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 meses, sendo as prestações mensais e sucessivas.