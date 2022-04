Assessoria de Comunicação da PMAC –

O sargento da Polícia Militar do Acre (PMAC), Itacir Olívio Farikoski, servindo atualmente no Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), entrou para o seleto grupo de doutores do Estado do Acre. O militar concluiu com êxito o doutoramento em Sanidade e Produção Animal Sustentável na Amazônia Ocidental, pela Universidade Federal do Acre (UFAC).

Sargento Farikoski, como é conhecido no meio militar, destaca a importância da corporação e dos colegas militares no processo de doutoramento. “Os comandantes imediatos, como por exemplo o Major Kleison Albuquerque (atual comandante do BPA), auxiliaram tornando a escala maleável, adaptando-a a algumas necessidades que surgiam durante as etapas, como disciplinas, pesquisa, criação de artigos e a elaboração da tese. Também eram autorizadas permutas quando havia necessidade. Já os colegas de corporação contribuíram muito, sempre apoiaram, incentivaram e motivaram o desenvolvimento e a conclusão do curso”, destaca o doutor.

História profissional e familiar

Filho de pais agricultures, nasceu em 28 de novembro de 1986, na cidade de Severiano Almeida, no Rio Grande do Sul. Aos 18 anos chegou ao município de Concórdia, estado de Santa Catarina. Em dezembro de 2007 chega a capital acreana. É casado há 14 anos, com a veterinária Adriana Rossi. O casal tem um filho, Arthur Rossi Farikoski de 4 anos.

O policial ingressou nas fileiras da PMAC em 12 de novembro de 2009. Após a formação, trabalhou no antigo 3° Batalhão de Polícia Militar (3° BPM), localizado na baixada da Sobral, uma das regiões mais povoadas de Rio Branco. Em 2014, chegou ao Batalhão Ambiental, onde permanece até os dias atuais.

Histórico acadêmico

Ainda 2014, graduou-se em Ciências Biológicas na Universidade Federal do Acre (UFAC), em 2016 também pela UFAC, tornou-se mestre em Ciência Animal. No final de 2021 fez a defesa da tese de doutorado e em fevereiro deste ano obteve o título de doutor em Sanidade e Produção Animal Sustentável na Amazônia Ocidental mais uma vez pela UFAC.