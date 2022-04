Neste sábado, 02, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por intermédio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou a Operação “Off the rails”, em conjunto com a Polícia Militar, visando o cumprimento de 22 mandados no interior do Acre e no estado do Tocantins.

Ao todo, são 15 mandados de prisões preventivas e sete mandados de buscas e apreensões, os quais estão sendo cumpridos nas cidades de Rio Branco, Brasileia, Epitaciolandia e Sena Madureira, além do outro estado.

A investigação apontou que os alvos da operação, além de estarem orquestrando crimes, atuavam na expansão da organização criminosa com o batismo de novos integrantes.

Entre eles encontram-se criminosos com a função da prática de tráfico de drogas e homicídio, além de outros com condenações criminais por porte ilegal de armas, tráfico de drogas, roubo e latrocínio- este ocorrido em Sena Madureira.

A investigação também identificou criminosos com a função de liderança, desde frente de bairro, responsável por chefiar o tráfico de drogas, ao conselheiro da organização criminosa.

O nome da Operação significa “fora dos trilhos” e remete à desarticulação de núcleos de facções criminosas que utilizam as expressões: Bonde e trem, aliado ao fato de terem sido encontrados dados e cadastros de faccionados em posse de integrantes de facção rival.