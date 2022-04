PM prende dois assaltantes e aprende arma de fogo na capital

Uma equipe da Força Tática do 3º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) prendeu, no final da tarde deste sábado, 2, dois homens que haviam efetuado um roubo em via pública, na Rodovia AC 10. Na mesma ação foram apreendidas uma arma de fogo, diversos aparelhos de telefone celular, uma televisão, cartões de crédito e dinheiro, além de outros objetos.

A guarnição foi acionados pelo COPOM e se deparou com o veículo dos criminosos em deslocamento pela rodovia. Segundo os policiais, eles fugiram em alta velocidade, mas foram abordados ainda no bairro Alto Alegre. Eram três homens no carro, um deles conseguiu fugir por uma região de mata, mas os outros dois foram capturados e presos pelo crime.

No interior do veículo foram encontrados uma pistola de calibre .22 de fabricação caseira, com uma munição deflagrada e outra intacta, uma balaclava, vários aparelhos de telefone celular, uma televisão, diversos cartões de crédito, além de uma quantia de mais de 450 reais em espécie.

Os criminosos, de 22 e 23 anos de idade, e os objetos apreendidos, foram entregues na Delegacia de Flagrantes para as providências cabíveis.

Assessoria de Comunicação da PMAC