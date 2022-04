Wesley Moraes –

O governador Gladson Cameli sancionou, na noite desta sexta-feira, 1, a Lei Estadual n° 3.923, que cria o auxílio-aptidão militar. A assinatura ocorreu durante a solenidade de posse do novo comandante-geral do Corpo de Bombeiros, em Rio Branco.

De acordo com o texto publicado em edição extra do Diário Oficial, a vantagem financeira será repassada mensalmente e contempla todos os militares estaduais do Acre, incluindo aposentados da reserva remunerada. O auxílio indenizatório é destinado ao custeio de despesas de saúde, manutenção do respectivo condicionamento físico e operacional.

Os valores foram definidos conforme círculos hierárquicos e serão pagos, a partir deste mês, da seguinte forma: cabos e soldados (R$ 600); sargentos (R$ 1.000); suboficiais e subtenentes (R$ 1.400); oficiais subalternos (R$ 1.600); oficiais intermediários (R$ 1.750); e oficiais superiores (R$ 2.000).

“Esse benefício representa um aumento próximo de 15% em relação aos vencimentos salariais básicos dos militares”, explicou o secretário de Planejamento e Gestão, Ricardo Brandão.

A gestão de Gladson Cameli tem proporcionado avanços históricos na área da Segurança Pública. Em seu discurso, o gestor enalteceu a bravura dos militares acreanos, que não medem esforços no desempenho de suas funções.

Governador Gladson Cameli destacou atuação dos militares em prol da população acreana. Foto: Diego Gurgel/Secom

“Esse auxílio é mais um compromisso do governo do Estado com os nossos militares. Esses profissionais arriscam, diariamente, suas vidas para proteger a população. Esses guerreiros estão sendo reconhecidos e valorizados por todo trabalho que eles desempenham nos 22 municípios acreanos”, afirmou.

Na oportunidade, o governador também sancionou a alteração da Lei Complementar n° 164, que estabelece o pagamento mensal de auxílio-invalidez aos militares reformados no valor de R$ 1.000.