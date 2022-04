Fhaidy Acosta –

Em decorrência da pandemia, os estados precisaram se adequar para atender as demandas de oferta e procura no mercado de trabalho, por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine). Uma mudança significativa se deu com a alteração da lei nº 13.667/ 2018, com a criação da resolução n°921, de novembro de 2021, em que o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) decidiu que os recursos antes aplicados diretamente pelo governo federal passariam a ser destinados às atribuições estaduais, mediante credenciamento junto ao Plano de Ações e Serviços (PAS).

O Estado do Acre já está credenciado para receber os recursos que devem ser aplicados na capacitação profissional, promoção de empregos, ampliação da capacidade de atendimento e serviços.

Sobre as formas de adesão ao serviço por parte das empresas, a coordenadora do Sine/AC, Jaqueline Castro, explica: “A empresas podem nos comunicar a disponibilidade de vagas por telefone, e-mail ou presencialmente, definindo o perfil do trabalhador desejado. Realizamos as divulgações sem divulgar o nome da empresa, e somente trabalhadores selecionados de acordo com o perfil da vaga são encaminhados para as empresas, ficando a critério do empregador agendar dia, hora e local para entrevista”.

Com o credenciamento no PAS, o Sine/AC poderá acessar os recursos para investir em capacitação, contratação e ampliação dos serviços ofertados. Divulgação

Atualmente, as empresas ofertam uma média de 20 vagas por semana por meio do Sine no Acre, que está vinculado à Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), com sede na Rua Rui Barbosa 450, Centro, em Rio Branco. Os serviços ofertados pelo Sine podem ser acessados pelos telefones: (68) 3224 5094, 3223 6502 e 3224 1519. Para consulta de vagas de emprego, os interessados devem ligar no 0800 647 8182.

“Pedimos que, sempre o trabalhador troque de endereço e principalmente de telefone, ligue para fazermos alteração no cadastro, pois dificulta muito quando fazemos uma convocação e os telefones estão desatualizados”, orienta a coordenadora.

Os serviços disponíveis no posto do Sine/AC localizado na Organização em Centros de Atendimento (OCA) de Rio Branco e Cruzeiro do Sul incluem carteira digital, cadastros, atualizações e alterações de dados. Além dos serviços de acesso ao seguro-desemprego nas modalidades de seguro tradicional, por notificação e judicial, pelo aplicativo. O Sine também realiza a verificação de vagas e encaminhamento para o mercado de trabalho.