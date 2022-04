Investimentos de R$1,5 milhão em recuperação de ruas em Brasiléia

Com o fim do inverno se aproximando, neste mês de abril, já é possível perceber pelas ruas de Brasileia, maquinários e trabalhadores pelos bairros empenhados na recuperação de ruas do município. Uma das frentes de trabalho, fazem parte de um programa de governo, em parceria com prefeitura local, que visa beneficiar não só este, mas os 22 municípios acreanos, levando mobilidade urbana e geração de emprego e renda.

A secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), é quem está a frente do programa. Só em Brasileia, estão sendo investidos 1,5 milhão em recuperação de ruas. A execução do serviço e mapeamento das ruas a serem beneficiadas, está sendo feita pela gestão do município.

“As prefeituras muita das vezes têm dificuldades com a falta de recurso para investir em infraestrutura e o programa foi idealizado pelo governador, para prestar esse apoio e beneficiar todos os municípios usando recursos próprios. A ação está também em Sena Madureira, Senador Guiomard, Feijó, estamos levando para Assis Brasil e hoje estamos fazendo em Brasileia. No total, o município está sendo beneficiado com 1.500 metros de pavimentação,”explicou o secretário de Infraestrutura do Estado, Cirleudo Alencar.

Segundo a prefeita de Brasileia, Fernanda Assem, as frentes de trabalho do município vão alcançar todos os bairros.” São duas frentes de trabalho, uma com recursos próprios do município e outra em parceria com o governo do estado. Graças a Deus o tempo já permite a execução dos trabalhos e já colocamos as máquinas nas ruas para trabalhar com os serviços de tapa buracos, melhoramento de vias públicas e pavimentação”, finalizou Fernanda Assem.