Gladson lidera e Jenilson cresce. Veja pesquisa eleitoral no Acre

O deputado Jenilson Leite está crescendo na preferência popular para o governo do Acre nestas eleições. É o que mostra a pesquisa Instituto Phoenix publicada neste sábado (2) pelo ac24horas.

O atual governador, Gladson Cameli, mantém a liderança com 41,7% das intenções de voto; Jenilson Leite é o segundo, com 24,1%; o senador Sergio Petecão tem 18,6%; Mara Rocha, 12,5%; Nilson (2,42%); outros (0,7%).

O Phoenix também consultou os eleitores sobre intenção de votos aos Senado. Veja os resultados em https://ac24horas.com/2022/04/02/pesquisa-poe-gladson-liderando-para-2022-e-jenilson-ja-aparece-na-2a-colocacao/