Cursos, lazer e diversão no Sesc: conheça a agenda no Acre

Atividades Culturais

Com a volta de atividades culturais como Calenarte, Cena Itinerante, Cenas Literárias, Som de Todos Nós, o Teatro de Arena do Sesc abre sua programação em abril com a peça teatral Cabo de Guerra, além de atividades culturais que acontecem em diversas unidades do interior.

Central de Relacionamento

Para fazer a Credencial Plena e incluir dependentes, é necessário procurar as centrais de relacionamento do Sesc na capital e interior.

Recreação e Cursos Físico-Esportivos

Os Programas de Esporte e Atividades Físicas oferecem cursos em todas as modalidades praticadas pelo Sesc para pessoas maiores de 12 anos, em sua capacidade plena de ocupação, disponibilizando novas vagas e recebendo novas inscrições destinadas a quem possui a Credencial válida. A prática recreativa de esportes coletivos e demais modalidades também retorna aos campos, quadras e espaços esportivos do Sesc. No dia 30 de abril, acontece o circuito Sesc de Corridas.

Academia

Além de novas estruturas, os equipamentos são totalmente novos, e o ambiente conta com brinquedoteca, área de saúde, proporcionando uma melhoria na qualidade do atendimento aos comerciários. A equipe de educação física conta com profissionais especializados, instrutores e estagiários. No total, mais de 2.200 comerciários participam das atividades oferecidas pelo Sesc na capital e Cruzeiro do Sul.

Domingo de Lazer

Já estão reabertos os Domingos de Lazer no Sesc Bosque, Brasileia, Plácido de Castro e Senador Guiomard.

Odontologia

A clínica odontológica, serviço destinado exclusivamente para comerciários credenciados e dependentes, está disponível para aqueles que tiveram seu tratamento interrompido durante a pandemia. As consultas são reagendadas por telefone, mediante contato do Sesc e conforme a capacidade de atendimento. O uso de máscaras é obrigatório nos espaços de atendimento odontológico, ambulatórios e locais de exames dermatológicos

Mesa Brasil

O programa de combate à fome e ao desperdício de alimentos dá continuidade ao seu trabalho, iniciado há 25 anos, conectando empresas doadoras e instituições sociais. Todos os dias, caminhões fazem a coleta de doações e entregam alimentos que complementam as refeições servidas para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Hotel Sesc Cruzeiro do Sul

A Unidade serve como ponto turístico e de entretenimento para a população dos municípios que estão situados na região do Vale do Juruá e de outras localidades do país. Os turistas e visitantes rio-branquenses que se deslocaram para aquela região contam com uma mega estrutura de um hotel com 63 apartamentos, parque aquático (com três piscinas em processo de reformas), academia de ginástica, restaurante, ginásio poliesportivo, campo de futebol sintético, local para eventos, lago para passeios e praia artificial e estacionamento com 250 vagas.

Unidades do Interior

O Sesc também retorna às atividades na Unidades do Interior: Senador Guiomard, Xapuri, Brasiléia, Plácido de Castro, Feijó e Cruzeiro do Sul.

Confira a programação completa no site www.sescacre.com.br