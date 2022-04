Começa hoje (2/4) 1o festival de gastronomia no Parque Nacional da Serra do Divisor

A Serra do Divisor, região acreana que corresponde ao quarto maior parque nacional brasileiro, sediará a partir deste sábado, 2 de abril, a primeira edição do seu Festival de Gastronomia. A proposta é atrair um grande número de turistas, que poderão desfrutar tanto as belezas naturais da região, quanto um cardápio variado da culinária regional.O festival é financiado pela Lei Aldir Blanc (LAB) e apoiado pelo governo do Estado do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM). O evento também mostrará um pouco da cultura amazônica, com apresentações de danças e rituais de comunidades indígenas e a produção do artesanato local. Além disso, o turista poderá fazer visitas guiadas a cachoeiras e ao mirante do parque, passeios que estão incluídos na programação, que se estende até o dia 3, com retorno de barco no dia 4.“Queremos que as pessoas conheçam a Serra do Divisor e suas belezas, e que o turismo na região se fortaleça a partir de projetos como esse. Nossa comunidade está aqui para receber bem as pessoas que vêm prestigiar o festival”, disse o proponente do projeto aprovado, Argemiro Magalhães, mais conhecido como Miro. O festival será promovido pela sua pousada, mas o projeto inclui a participação das três pousadas da região.Os pacotes para participar do festival variam de R$ 633 a R$ 770 e incluem ida e volta de barco do município de Mâncio Lima até a serra, hospedagem, alimentação, passeio com guia e participação no festival gastronômico. As reservas ainda podem ser feitas pelo telefone (68) 99971 2127.O Parque Nacional da Serra do Divisor é uma unidade de conservação (UC) distribuída entre os municípios acreanos de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves, e faz fronteira com o Peru.É o quarto maior parque nacional brasileiro e é considerado também um dos locais de maior biodiversidade da Amazônia. Criada em 1989, a UC é gerida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e pelo governo federal. Devido ao grande potencial turístico, o governo do Acre tem feito investimentos significativos no local. Entre eles, estão os cursos de capacitação ofertados à comunidade local e também aos barqueiros, com foco na educação ambiental, gestão, empreendedorismo, atendimento ao cliente e outras áreas identificadas como prioritárias para fortalecer o turismo na região.

Renata Brasileiro/Agência de Notícias do Acre –

