Fhaidy Acosta –

O Programa Protagonismo Colaborativo é uma iniciativa do governo do Acre, por meio da Secretaria de Governo (Segov), que objetiva a criação de um meio de comunicação com as entidades do terceiro setor, que são as associações comunitárias, cooperativas, movimentos sociais, entre outros.

O lançamento da iniciativa será realizado neste sábado, 2 de abril, durante o 1º Fórum de Líderes do Terceiro Setor, que ocorre das 8h3o às 15h, na sede do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/AC). O programa será coordenado pela Segov, que tem o papel de avaliar e articular as necessidades das entidades. Já a Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) ficará responsável por prover a base tecnológica para o sistema colaborativo.

Imagem: divulgação

“O fórum de lideranças do terceiro setor é o primeiro movimento visando à sensibilização e mobilização com estas entidades e movimentos, no qual serão apresentados o propósito e os objetivos da proposta de engajamento destas instituições para a melhoria dos seus desempenhos”, explica o gestor da Seict, Assurbanipal Barbary Mesquita.

Protagonismo Colaborativo

O Programa Protagonismo Colaborativo traz um conjunto de ações, com o objetivo de criar um ambiente de sinergia e colaboração, visando um maior e melhor alcance na criação e execução das políticas públicas voltadas para a população.

Para esta comunicação, será disponibilizada uma plataforma digital, que permitirá às entidades e movimentos cadastrados apresentar suas propostas e necessidades, de forma que a gestão do governo possa avaliar e internalizar nos diversos setores e políticas públicas disponíveis, com possibilidade de atendimentos em curto, médio e longo prazo.

“Este programa é um gesto de reconhecimento da importância do terceiro setor, pois essas organizações desenvolvem um trabalho que beneficia muitas pessoas, de diversas classes sociais, e agora poderão interagir de forma mais efetiva”, acrescenta o titular da Seict.

Dentre as ações previstas pelo programa, estão:

A valorização e criação de uma rede de colaboradores, que será formada pelas entidades e movimentos do terceiro setor (associações, cooperativas, sindicatos, entre outros);

A disponibilização de um canal de comunicação permanente, que consistirá de uma plataforma digital para colaboração em rede e um espaço para atendimento diferenciado às lideranças e entidades;

A construção de um plano de desenvolvimento social e microeconômico, o qual será elaborado de forma participativa e colaborativa;

Apoio na regularização, formação e capacitação de lideranças das entidades, de forma que estas possam ter uma melhor condição institucional, permitindo uma atuação mais consciente e planejada, com acesso a mecanismos de apoio e fomento, bem como captação de recursos.