Santa Rosa quer iniciar estrada que liga a Feijó e Manoel Urbano

O Prefeito José Altamir Taumaturgo Sá juntamente com o Secretário Municipal de Administração, Efraim de Lima Costa, participaram da reunião realizada no final da tarde desta terça-feira, dia 29, no gabinete do Governador Gladson Cameli para discutirem sobre diversos assuntos, com intuito do desenvolvimento da cidade de Santa Rosa do Purus.

Na reunião, foram tratadas as seguintes pautas: serviços de topografias para a abertura da estrada no sentido do município de Manoel Urbano e Feijó, apoio na pavimentação das ruas, abertura do escritório da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (SEPA), melhorias na qualidade da água que o Departamento Estadual de Água e Saneamento (DEPASA) fornece a população, a reforma e a ampliação do Ginásio Poliesportivo Ronald de Moura, tendo em vista que os eventos são realizados no ginásio, faz-se necessário uma reforma imediata.

José Altamir Taumaturgo Sá, Prefeito de Santa Rosa do Purus, destacou que “tem buscado melhorias para o município todas as vezes que viaja para Rio Branco. A nossa cidade precisa de desenvolvimento na infraestrutura e pedimos apoio ao Governador Gladson Cameli nesse sentido.”