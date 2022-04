Fiocruz: síndrome respiratória mantém alta em crianças no Acre

Divulgado nesta quinta-feira (31/3), o novo Boletim InfoGripe da Fiocruz indica que o Acre segue com tendência de crescimento no curto prazo das síndromes respiratórias agudas graves (SRAGs) em crianças de cinco a onze anos. No longo prazo -estimado em seis semanas -a tendência é de queda.

No país, a Fiocruz alerta que, apesar do cenário de queda nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em todas as faixas etárias da população adulta, crianças de 5 a 11 anos apresentaram um aumento de aproximadamente 309% na média móvel entre a primeira semana de fevereiro e a semana mais recente.

Já no grupo de 0 a 4 anos, os dados apontaram um aumento de cerca de 110%. Referente à Semana Epidemiológica 12, que compreende o período de 20 a 26 de março de 2022, a investigação tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) até 28 de março.

Em Rio Branco, a tendência é a mesma para o Estado. A influenza tem sido a SRAG mais comum entre as crianças afetadas pela doença.

O boletim da Fiocruz pode ser acessado aqui

Clique para acessar o resumo_infogripe_2022_12_1.pdf