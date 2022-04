Fim de começa no Acre: risco de inundações em várias regiões

O fim de semana no Acre começa com risco de tranbordamentos de rios e igarapés em todo o Estado. O Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden) considera “moderada” a possibilidade de ocorrência de inundações no Vale do Acre e Vale Juruá, no Acre, Tarauacá, Juruá, Envira e Purus, à propagação da onda de cheia, e à previsão de continuidade da chuva nas bacias da região, podendo elevar ainda mais estes níveis.

Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que é ligado ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) põe o Acre na faixa laranja de classificação de risco, considerando “perigo” a ocorrência de inundações.

As chuvas devem continuar neste sábado (2) junto com temperatura que pode ter mínima de 17 graus. As chuvas, no entanto, devem ficar abaixo da média até o dia 5 de abril, segundo a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Semapi).

Alguns rios do Acre saíram da zona de alerta vermelho, mostra o boletim diário da Semapi mas outros, como o Rio Juruá, subiu de 13,29 metros para 13,30m em 24 horas.