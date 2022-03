Com a baixa nos casos de covid-19 no estado, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), em Rio Branco, deixa de ser a referência estadual para o tratamento da doença. Dessa maneira, o atendimento passa a ser feito em todas as outras unidades de saúde, em área específica e isolada.

O Into-AC funcionará como uma espécie de complexo, comportando neste primeiro momento os serviços de fisioterapia, nefrologia e ortopedia, que serão administrados pela Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre).

“Ainda temos três pacientes internados em unidade de terapia intensiva (UTI) no Into-AC, mas as enfermarias já foram fechadas e a UTI permanece até a inauguração do PS”, explicou Gabriel Mesquita, coordenador do Centro de Operações Emergenciais (COE) em Saúde Pública, da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre).

No mês de março, dez óbitos foram registrados na unidade, de pessoas com idades entre 42 e 104 anos que não se vacinaram ou não tomaram a dose de reforço.