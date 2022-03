O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, anunciou em coletiva, na manhã desta terça feira, 29, o maior reajuste da história para os servidores da educação. Os números chegam a casa dos 40% para os professores de nível superior. A decisão ocorreu após conversas com a categoria, estudos da equipe econômica do município e entendimento com os vereadores da base de governo.

Na noite desta Segunda-Feira,28, o prefeito ouviu e atendeu ao pedido dos vereadores, de atingir o piso salarial em duas parcelas ainda este ano. Sendo a primeira em maio e a segunda em novembro, com efeito retroativo ao mês de janeiro.

O anuncio foi dado hoje pelo prefeito, secretários e vereadores da base, durante concorrida coletiva na prefeitura.

O pessoal de apoio, que tinha salário registrado em carteira de R$ 984,00 passará a receber R$ 1.400,00.

O prefeito Bocalom, sempre preocupado com o bem-estar do funcionalismo público e, também, com os alunos, que em decorrência da pandemia, estão há dois anos sem aulas presencias, falou que o mais importante, neste momento, é a volta às aulas.

“As nossas crianças não aguentam mais ficar em casa. Foram 2 anos fora da sala de aula, os pais também já sentiram que a qualidade do ensino foi lá para baixo, porque as crianças pararam de estudar, pararam de ir para a escola. Alguns, que tinham condições ficaram com seus celulares, computadores, mas a grande maioria não tem essas condições. Então, a nossa preocupação é a volta às aulas o mais rápido possível”.

O vereador Rutênio Sá, elogiou a sensibilidade do prefeito em atender ao pedido da base de apoio na Câmara Municipal.

“Eu fico muito feliz com a sensibilidade do nosso prefeito em ter aceitado reduzir esse parcelamento para o ano fiscal de 2022. A gente sabe que isso vai ter um pouco de impacto na questão fiscal, mas o prefeito assumiu essa responsabilidade e vai honrar conosco”, finalizou o vereador.

Compartilhe isso: