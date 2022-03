Primeira friagem de 2022 começa a chegar nesta quinta (31) ao Acre

Brasília - As temperaturas vão continuar baixas até o fim de semana nas Regiões Sul, Sudeste, em partes da Região Centro-Oeste e até mesmo no interior do Nordeste, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). (José Cruz/Agência Brasil)

Brasília - As temperaturas vão continuar baixas até o fim de semana nas Regiões Sul, Sudeste, em partes da Região Centro-Oeste e até mesmo no interior do Nordeste, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). (José Cruz/Agência Brasil)

O Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) divulgou a previsão do tempo do próximo dia 31, quinta-feira, que prevê a vinda da primeira frente fria do ano ao estado. A chegada da friagem ocorre apenas a partir de sexta-feira, 1, quando vai ocorrer o declínio da temperatura.

De acordo com o boletim publicado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi), em parceria com o Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), durante a noite da próxima quinta o tempo mudará em todo o estado.

As temperaturas vão baixar no estado a partir da próxima sexta-feira, 1 . Foto: José Cruz/Agência Brasil

A previsão é de céu nublado a encoberto em todas as regiões do Acre. O sol aparece pouco, e o tempo segue abafado, com a previsão de pancadas de chuva com trovoadas entre a tarde e a noite. Há ainda a possibilidade de temporal em todo o estado.

Na página inicial do site da Agência de Notícias do Acre é possível acessar os banners informativos produzidos pela sala de situação do Cigma sobre a meteorologia e o nível dos rios no estado.