Neném enquadra Gladson: “respeite os servidores, governador”

O deputado Nenem Almeida (Podemos) se solidarizou na sessão desta quarta-feira (30) com os servidores das polícias Civis, Militar e Penal, professores e servidores da Saúde que acompanhavam a sessão do Salão Marina Silva.

“ Hoje, nesta Casa, temos a presença dos nossos trabalhadores da Saúde, dos nossos professores e servidores do setor de segurança do Estado. Categorias importantes para o Estado que se uniram para lutar pelos seus direitos. O que o governador está fazendo com os trabalhadores é um absurdo, o reajuste que ele propôs é injusto e indecente e nós não vamos aceitar”, disse.

O parlamentar lamentou, ainda, que tenha ajudado a eleger um governador que não se preocupa com o bem-estar dos servidores públicos do Estado.

“Como eu sempre digo, é muita mentira e muita falácia. Peço desculpas a vocês porque eu ajudei a eleger esse governo que está aí, eu sou um dos responsáveis, mas nunca estive contra nenhuma categoria. E vou continuar lutando por vocês. É lamentável que um governo que prometeu valorizar os servidores esteja fazendo o contrário disso”, finalizou.

Texto: Mircléia Magalhães