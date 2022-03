O governo do Acre entregou, nesta quarta-feira, 30, a reforma e a nova ala de enfermarias da Unidade Mista de Manoel Urbano. Com investimento de R$ 995 mil, a obra representa mais um significativo avanço na melhoria da saúde pública, beneficiando cerca de 10 mil pessoas.

Em visita à unidade, o governador Gladson Cameli reiterou seu compromisso com a saúde pública oferecida aos acreanos. O gestor fez um retrospecto dos avanços alcançados nos últimos três anos.

“A população de Manoel Urbano lembra muito bem das condições em que se encontrava esse hospital. Eu mesmo estive aqui e vi com meus próprios olhos. Graças a Deus, e com muito trabalho, temos melhorado a nossa saúde. Nos próximos dias, vamos inaugurar a nova enfermaria do Pronto-Socorro de Rio Branco, mas é importante ressaltar que também temos dado atenção aos municípios do interior, porque sabemos que as dificuldades enfrentadas por esta população são ainda maiores”, declarou o chefe do Executivo.

A obra, que foi executada pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), contemplou melhorias em todos os setores do hospital, entre elas, a instalação de 22 leitos de enfermaria. Além de proporcionar mais conforto à população, o espaço garantirá melhores condições de trabalho aos profissionais responsáveis por salvaguardar vidas na unidade.

Secretária Paula Mariano falou sobre investimentos na Unidade Mista de Manoel Urbano. Foto: Diego Gurgel/Secom

“Uma felicidade muito grande ver esse investimento sendo feito na unidade. O governador Gladson Cameli tem muita preocupação com o atendimento à nossa população e essa qualidade é a nossa determinação. A unidade possui respiradores, eletrocardiograma e, em breve, contará com raio-x digital e atendimento por telemedicina, com sete médicos especialistas do Hospital Albert Einstein”, disse a titular da Sesacre, Paula Mariano.

Lorena Kaxinawá acompanha a neta, Micaelly Sampaio, que está internada na unidade. A indígena afirmou estar satisfeita com o atendimento recebido. “Eu e minha netinha estamos sendo muito bem tratadas aqui. Só tenho a agradecer”, enfatizou.

Casa do Índio Kaxinawá

Na mesma solenidade, o governador Gladson Cameli assinou ainda a ordem de serviço para construção da Casa do Índio Kaxinawá. A obra, orçada em R$ 150 mil, será realizada em parceria com a Prefeitura de Manoel Urbano.

Governador Cameli assinou ordem de serviço para construção da Casa do Índio Kaxinawá. Foto: Diego Gurgel/Secom

“Este será um espaço muito acolhedor e com estrutura digna para receber os indígenas que saem de suas aldeias e precisam vir à cidade resolver seus problemas”, explicou o gestor da Seinfra, Cirleudo Alencar.

O indígena Adão Kaxinawá comemorou o investimento do governo estadual. “Essa casa será muito boa para receber nossos parentes. Queremos agradecer o governo por estar acabando com o sofrimento que os indígenas passam quando vêm para a cidade”, afirmou.

Indígena Adão Kaxinawá comemorou construção da Casa do Índio. Foto: Diego Gurgel/Secom

O prefeito Tanizio Sá lembrou que a população indígena de Manoel Urbano é significativa e elogiou o investimento do Estado. “Temos muitas aldeias no Rio Purus e essa população encontra dificuldades de hospedagem quando vem para a cidade. Com a construção dessa casa, vai facilitar muito”, revelou.

Em parceria com a prefeitura, o governo, por meio do Departamento de Estradas de Rodagens (Deracre), destinou uma patrulha mecanizada para manutenção de ramais e realização de outros serviços no município.

A solenidade contou com a presença da presidente do Departamento de Água e Saneamento (Depasa), Waleska Bezerra; do vice-prefeito do município, Toscano Veloso; do presidente da Câmara Municipal, vereador Jarles Brandão; entre outras autoridades.