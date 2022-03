Em três meses, mais de 400 exames e cirurgias eletivas no Acre

Taís Nascimento março 29, 2022 – 14h49min

Intitulado Opera Acre, o projeto que visa dar vazão às filas de procedimentos eletivos em todo o estado já realizou 429 atendimentos, entre exames (310) e cirurgias (119). No último fim de semana, mais de 200 pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) foram alcançados só no Alto Acre.

Concomitante ao mutirão dos dias 26 e 27, em Brasileia, que contemplou toda a população da regional do Alto Acre, também foram realizados procedimentos em Tarauacá, que também atendeu moradores de Feijó.

Entre as cirurgias gerais, são realizadas colecistectomias, postectomias, hernioplastias e outras. Além de atendimentos na área de ginecologia, com laparotomias exploratórias , histerectomias, marsupialização e curetagem.

Além de oferecer atendimentos nos próprios municípios, as cirurgias também estão sendo realizadas na Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), também na área de cirurgia geral e na especialidade de cabeça e pescoço.

“Reduzir o tempo de espera e acabar com a demanda reprimida de pessoas nas filas para realização de procedimentos cirúrgicos é nossa prioridade. Iniciamos a programação em 2019, mas tivemos que suspender diante da pandemia e retomamos novamente agora com os mutirões. Agradecemos ao governador Gladson Cameli pelo apoio que tem nos dado, também aos parlamentares pelo envio de recursos e a nossa equipe de profissionais da Saúde”, destacou Paula Mariano, secretária de Estado de Saúde do Acre.