Banco de sangue chega a níveis críticos e precisa de doadores

O estoque de sangue no Hemoacre chegou a níveis críticos nesta última semana de março, redução agravada pela retomada das cirurgias eletivas nos hospitais públicos do Estado. Na tentativa de reduzir os impactos da crise, o Hemoacre está convocando doadores.

“A baixa oferta de sangue é constante, e não conseguimos manter os níveis. Estamos atendendo os pedidos das bolsas de sangue de acordo com o que podemos ofertar”, disse Eliane Passos, do Hemoacre.

As doações de sangue podem ser realizadas no Hemoacre, em Rio Branco, das 7h às 18h, de segunda a sábado, inclusive nos feriados. Os estoques estão em níveis críticos e todos os tipos sanguíneos precisam de doadores para atender a necessidade do estado.

É preciso levar documento oficial com foto; sentir-se bem de saúde; ter dormido no mínimo 6 horas na noite anterior; estar bem alimentado antes de doar; ter acima de 50kg; não ter consumido bebida alcoólica nas últimas 12 horas; ter entre 18 e 69 anos. Menores de 18 só podem doar mediante consentimento.