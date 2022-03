O médico Sebastião Afonso Viana Macedo Neves recebeu do Conselho Regional de Medicina do Acre, nesta segunda-feira (28), uma medalha pelos 30 anos de profissão no Acre.

O doutor é especialista em Infectologia (RQE 712) e em Clínica Médica (RQE 62), com área de atuação em Medicina de Urgência (RQE 713). A homenagem faz parte da comemoração pelo Dia do Médico, celebrado em 18 de outubro de 2021.