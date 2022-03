Educação abre inscrições para cursos do Centro de Matemática

A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE) está com inscrições abertas para 16 vagas de cursos do Centro de Matemática e Ciências Aplicadas (CMCA). As inscrições se iniciaram nesta terça-feira, 29, e se estenderão até o dia 7 de abril. Os interessados devem realizar as inscrições pelo site www.cmcaacre.com.br.

Estão sendo oferecidas 640 vagas para Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Entre os cursos oferecidos, Matemática Financeira, Genética Básica, Parasitologia Básica, Física para o Enem, Citologia, Química Orgânica, Estrutura de Texto Dissertativo, Introdução à Filosofia da Religião e Princípios da Bioética.

Podem participar dos cursos do Centro de Matemática todos os alunos da rede pública, além da comunidade em geral. Cada candidato pode se inscrever, no máximo, em três cursos diferentes. Cada curso terá a duração de 30 horas-aulas e serão realizados dois encontros semanais de 50 minutos cada um, por meio da plataforma Google Meet.

Cursos serão oferecidos online pela plataforma Google Meet. Foto: Stalin Melo/Arquivo SEE

As aulas se iniciam no dia 11 de abril e devem se encerrar no dia 16 de junho. Os cursos são inteiramente gratuitos e online, assim como as inscrições. Além do site, os interessados podem acessar também o e-mail [email protected] (em Rio Branco) ou [email protected], para quem estiver em Cruzeiro do Sul.

Para a realização das aulas, cada professor formará uma sala virtual no Google Sala de Aula, onde os alunos serão hospedados e disponibilizadas apostilas, slides, atividades, simulados, videoaulas e demais materiais. Para cada turma será criado, ainda, um grupo de WhatsApp.

O preenchimento das vagas será por ondem de inscrição dos candidatos, sendo 40 destinadas a cada curso oferecido. Já os certificados serão enviados via e-mail para cada aluno que obtiver, no mínimo, 50% de acertos no somatório de todas as atividades e simulados.