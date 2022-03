Somente em 2022, a Energisa vai investir R$ 419 milhões para a expansão e modernização do sistema elétrico no Acre. É o maior investimento realizado nos últimos anos e vai beneficiar todos os municípios, contribuindo para o fornecimento de energia mais seguro e de qualidade.

Em Rio Branco, os clientes serão contemplados com investimento de R$ 76,4 milhões para construção de uma nova subestação e de quase 50 km de linhas de distribuição de energia em regiões estratégicas do município.

Denominada subestação Floresta, a instalação disponibilizará mais 50 MW de energia para uma região que está em crescimento representativo na capital do estado e irá abastecer parte da região nas adjacências da Estrada da Floresta, região do Shopping, Baixada do Sobral, Calafate e bairros próximos.

As obras já iniciaram e vão proporcionar mais confiabilidade no fornecimento de energia elétrica e impulsionar o desenvolvimento sustentável. Mais de 200 mil clientes serão beneficiados.

“Estamos trabalhando muito para realizar esse investimento que vai permitir a oferta de energia elétrica com maior qualidade aos clientes que estão nessa região tão importante do estado”, comenta o diretor-presidente da Energia Acre, José Adriano Mendes Silva.

Região da Transacreana

A Energisa Acre vai entregar até o final do ano, também em Rio Branco, a subestação Transacreana, além de 58 quilômetros de linhas de distribuição exclusivas que irão oferecer energia elétrica de qualidade e confiável aos mais de 3,6 mil clientes. O investimento é na ordem de R$ 13 milhões.

“Entendemos a necessidade de melhorias e anunciamos o investimento para a região. Esse investimento veio em boa hora e vai impactar diretamente na qualidade de vida dos clientes e suas produções”, completa José Adriano.

Até que a obra seja entregue, a Energisa Acre está com uma intensa programação de mutirão de melhorias na rede de distribuição para a região. A exemplo do que aconteceu no último sábado, 26/03, quando mais de 100 profissionais e mais de 19 veículos entre caminhões, caminhonetes e outros, estiveram na região atuando em diversos pontos da rede, em mais de 50 km de extensão realizando manutenções, executando troca de postes e estruturas, troca de cabos, isoladores, cruzetas, podas de árvores e limpeza de faixa.

O objetivo da ação será proporcionar maior qualidade da energia para os moradores. As intervenções na rede em bloco foram muito bem-sucedidas, a Energisa, através do departamento de Construção e Manutenção de Redes já está executando o planejamento e a programação para a realização de outro evento.

Em 2022, a Energisa Acre planeja realizar diversas obras que vão beneficiar todos os municípios do estado, contribuindo para a melhoria e a ampliação do fornecimento de energia. Entre as obras destacam-se: construção de sete subestações e linhas de distribuição de energia nos municípios de Rio Branco, Acrelândia, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó e Mâncio Lima, e melhorias na subestação de Sena Madureira. Também serão construídas novas redes de distribuição para atender aos municípios de Porto Acre e Bujari. As novas subestações e linhas de distribuição na região do Juruá, Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima vão possibilitar a interligação desses municípios, incluindo Rodrigues Alves, ao Sistema Interligado Nacional, eliminando a geração termoelétrica a óleo diesel, aumentando a disponibilidade de energia, e fornecendo energia limpa e sustentável com um sistema elétrico mais confiável, entre outros benefícios.

“São desafios audaciosos, obras imponentes e complexas, que terão grande impacto na qualidade da energia oferecida aos nossos clientes. Temos um time aguerrido e comprometido, assim como a empresa, alinhada com o desenvolvimento social e econômico do Estado. Esse é o ano para a Energisa no Acre realizar importantes investimentos em infraestrutura da energia”, destaca o diretor-presidente.