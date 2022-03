A estratégia de fortificação da alimentação infantil com micronutrientes, o NutriSUS, do Ministério da Saúde, consiste na adição direta da mistura de vitaminas e minerais em pó em uma das refeições oferecidas para as crianças diariamente. Na última semana, o Acre atingiu 100% de adesão ao método, conforme o Núcleo de Alimentação e Nutrição da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

A política tem como público-alvo prioritário crianças com idade entre 6 e 24 meses, beneficiárias do Programa Auxílio Brasil. Foto: Dayana Soares/Arquivo

A política tem como público-alvo prioritário crianças com idade entre 6 e 24 meses, beneficiárias do Programa Auxílio Brasil. O plano sofreu uma reformulação recentemente, a partir de um grupo de trabalho com especialistas, em que o Acre foi escolhido para representar os estados da federação.

“A nova proposta permitiu que os 22 municípios do estado fossem contemplados, posto que, a partir de agora, as doses serão distribuídas nos estabelecimentos de saúde na Atenção Primária, e não mais nas creches como antes, o que limitava a adesão de alguns municípios pela ausência de creches”, explicou a nutricionista e chefe do Núcleo de Alimentação e Nutrição, Deltirene Cardoso.

Deltirene ressalta, ainda, que junto à alimentação devem ser oferecidas, oportunamente, atividades de promoção e incentivo ao aleitamento materno e promoção da alimentação adequada e saudável para essa faixa etária.

A fortificação da alimentação infantil com micronutrientes em pó tem como objetivo potencializar o pleno desenvolvimento da criança, a prevenção e o controle da anemia e outras carências nutricionais por meio da suplementação com micronutrientes em pó (15 vitaminas e minerais).

Antes mesmo de encerrar-se o prazo para adesão à estratégia, o Acre já havia completado 100% de adesão. O Estado ainda aguarda a chegada dos suplementos, disponibilizados pelo Ministério da Saúde, para a devida implantação. Vale lembrar que outras estratégias de suplementação profilática seguem normalmente, por meio do Programa Nacional de Suplementação de Ferro e Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A.