Saúde promove seminário de cuidados à pessoa com deficiência

O governo do Acre, por meio da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), realiza o primeiro seminário sobre a temática na regional do Alto Acre, nos dias 29 e 30 de março, em Brasileia, no Centro Cultural Sebastião Dantas.

O objetivo do 1º Seminário Regional da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência é contribuir para a implementação e operacionalização da Rede nas três regionais de saúde do estado: Juruá/Tarauacá/Envira, Baixo e Alto Acre.

“Estamos promovendo a ampliação do conhecimento dos profissionais de saúde, entidades e gestores da área e oportunizando a discussão coletiva para a elaboração do plano de ação municipal, que contemple ações para a prestação do cuidado qualificado”, destacou a coordenadora da Rede, Domisy Vieira.

A Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência busca ampliar o acesso e qualificar o atendimento às pessoas com deficiência temporária ou permanente; progressiva, regressiva, ou estável; intermitente ou contínua, no Sistema Único de Saúde (SUS). A política trabalha a prevenção e a identificação precoce de pessoas com deficiência nos territórios, sob a ótica de inclusão e dos direitos de cidadania.