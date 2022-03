O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), e a prefeitura de Rio Branco estão dialogando sobre as estratégias a serem adotadas para o auxílio dos indígenas atingidos pela cheia do Rio Acre.

De acordo com Vanderson Brito, técnico responsável pela área de saúde indígena da Sesacre, a interlocução objetiva o fortalecimento da rede de atenção à saúde como um todo, desde o cadastro da população até capacitações de equipes do município para o acolhimento.

“Além disso, queremos incluir por meio dos instrumentos de gestão estadual e municipal já existentes, o planejamento e as ações de aprimoramento da atenção à saúde dos povos indígenas, assim como criar um novo instrumento de gestão dessa política”, pontuou.

A criação de um comitê gestor municipal intersetorial, segundo Vanderson Brito, é uma iniciativa da Sesacre, que está em discussão: “Nesse período delicado de enchentes, aproveitamos a oportunidade de alinhar as nossas ações, aproximar as equipes e ajustar as demandas para que possamos seguir construindo nossa política própria de saúde para populações indígenas do Acre”.