Os Correios abrem dia 13 de abril o 3º lote propostas para empresas privadas do Acre e outros quatro Estados se candidatarem a franquiadas. As empresas vão participar da Loja de Correios Franqueada, que permite um investimento inicial de R$ 350 mil, com possibilidade de ganhos anuais de até R$ 3 milhões.

Até o final do ano, 19 dessas lojas serão instaladas em 11 grandes cidades do país.

No dia anterior ao lote do Acre -12 de abril -serão abertas as propostas para o segundo lote, direcionadas a São Paulo, Distrito Federal e Santa Catarina. Além do Acre, o terceiro lote será composto por Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rondônia e Goiás. O último lote terá suas propostas abertas em 5 de maio.

Os Correios põem a praça de Rio Branco como uma das regiões “de alto potencial de negócios” junto com Brasília, Porto Velho, São Paulo, Porto Alegre, Chapecó, Ubá, Rio de Janeiro, Taubaté e Anápolis. (Com EBC)