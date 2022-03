Depois de decidir fazer um concurso, a primeira dúvida que passa pela cabeça do futuro servidor é: o que estudar para concurso público?

Seja pela falta de oportunidades da iniciativa privada, pela estabilidade ou por qualquer outro motivo, muitas pessoas optam por um concurso antes de pensar em uma carreira. Com você também foi assim?

Ao mesmo tempo que, quanto mais cedo você começar a estudar, melhor, escolher uma área envolve muitos fatores. Afinal, o plano é que aquele seja o seu trabalho por muitos anos.

Portanto, tem que ser algo bem pensado, focado nas atividades com que você se identifica, e não simplesmente pelo salário ou estabilidade.

Mesmo com uma boa remuneração e em uma situação mais estável, a longo prazo, estar insatisfeito na sua profissão pode fazer mal.

Dessa forma, o saldo é positivo: enquanto tem tempo para fazer uma escolha importante com sabedoria, também já pode criar uma boa base para estudar com mais foco as específicas do futuro concurso que fará.

