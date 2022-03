O vereador Fábio Araújo (PDT), saiu novamente em defesa da isonomia salarial dos servidores do SAERB e lamentou a exclusão da categoria nas negociações do reajuste do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR dos servidores municipais.

Segundo o parlamentar, desde novembro já tem buscado algum tipo de conversa e negociação com a prefeitura para esses servidores, porém, não teria se quer um diálogo por parte da prefeitura com esses servidores.

‘’Irei apresentar emendas se caso o Projeto entre nessa casa e não contemple todos os servidores conforme foi acordado pelo próprio prefeito em documento assinado com essa Câmara Municipal e com esses parlamentares, a única coisa que nós estamos aqui defendendo e cobrando é que a isonomia seja para todos de acordo com suas categorias, de acordo com suas percas salariais” , lamentou o pedetista.

Em outra pauta, cobrou ao Executivo que atenda suas indicações para restauração da iluminação pública em alguns bairros da Capital.

‘’A gente pedi uma indicação, aponta ali, uma rua para ver se facilita para eles e se quer é atendido, e quando vem uma resposta para essa casa vem dizendo que irá entrar na programação do ano, se a gente esta ali pedindo que corrija uma iluminação de uma rua, tem que ser atendida imediato no máximo uma semana’’ concluiu.