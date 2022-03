A USP divulgou nesta sexta, dia 25 de março, a relação de candidatos que estavam em lista de espera da Fuvest e do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e que foram aprovados para ingressar na Universidade nas vagas remanescentes que não foram preenchidas nas chamadas regulares. Para conferir as listas clique nos links: aprovados Fuvest e aprovados Sisu.

Quem for aprovado nas listas tanto da Fuvest quanto do Sisu, deverá realizar a primeira etapa da matrícula virtual a partir das 8 horas da segunda-feira, dia 28 de março, até as 12 horas do dia 29 de março pelo sistema digital da USP, clicando aqui.

Em caso de vagas ainda não preenchidas, a Fuvest vai divulgar mais duas chamadas da lista de espera, uma no dia 4 de abril e outra no dia 11 de abril. Os candidatos devem consultar este link.