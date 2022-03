Visando fortalecer e aprimorar ainda mais o trabalho artesanal do Acre, o Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (Sebrae), em parceria com o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet), promoveram o Seminário do Artesanato Acreano neste sábado, 26, no auditório do Sebrae, em Rio Branco.

O Seminário contou com palestras do Sebrae, Seet e da Confederação Nacional do Artesanato. O evento foi finalizado com rodada de conversa, para levantamento das necessidades dos artesãos.

“O artesanato acreano é um dos mais vendidos do Brasil e sempre destaque nas feiras nacionais, por isso Governo e Sebrae estão sempre capacitando e preparando nossos artesãos para o mercado nacional e internacional”, reforça Jhon Douglas, secretário de Estado de Empreendedorismo e Turismo.

A Seet, através da Coordenação do Artesanato, juntamente com o Sebrae desenvolve políticas públicas para potencializar o artesanato acreano.

“O seminário além de ser um evento alusivo ao dia do artesão, comemorado no dia 19, serve também para que as Instituições parceiras, Sebrae e SEET informem sobre as atividades que serão organizadas para o segmento ao longo do ano”, frisa Marcos Maciente, analista do Sebrae no Acre.

A artesã Laura Yawanawá relata que eventos como esses são importantes para aperfeiçoar o artesanato. “Nosso artesanato representa a nossa cultura e é importante que tenhamos mais conhecimento para o trabalho que aprendemos com os nossos antepassados seja cada vez mais bem feito”.