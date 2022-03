O Instituto Federal do Acre (Ifac) publicou editais para a contratação de professores substitutos por tempo determinado. As vagas são para o Campus Baixada do Sol, localizado em Rio Branco na área de Veterinária e para o Campus Tarauacá, nas vagas de Administração, Inglês e Informática. Inscrições são gratuitas.

Os contratados deverão desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão em todas as áreas de sua formação, nos diversos níveis e modalidades de ensino do Ifac e ainda atividades de assessoramento, assistência, participação em comissões, projetos e outras atividades previstas na legislação vigente.

Os processos seletivos simplificados terão validade de 12 meses, sendo contados a partir da data de assinatura do primeiro contrato efetivado, podendo ser prorrogado por igual período, no interesse da Administração.

Baixada_fachada.jpgCampus Baixada do Sol (Rio Branco)

O Campus Baixada do Sol vai selecionar candidato para uma vaga de professor substituto na área de veterinária com carga horária de 20 horas semanais. A remuneração de acordo com a titulação é de R$ 2.236,32 a R$ 3.522,21, mais benefícios como auxílio alimentação e transporte.

O professor contratado terá exercício no Campus Baixada do Sol, ministrando aulas nos períodos diurno e/ou noturno, de acordo com o interesse da Administração podendo, ainda, participar de atividades letivas em finais de semanas, pontos facultativos e feriados, respeitando a carga horária semanal.

O Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto é de caráter classificatório e será desenvolvido em fase única de Prova de Títulos.

A inscrição deverá ser realizada exclusivamente por e-mail, com o envio de toda a documentação citada no edital para o endereço eletrônico [email protected] no período de 28 a 30 de março.

A relação dos candidatos inscritos será publicada no site do Ifac no dia 01 de abril.

É possível entrar em contato com a Central de Atendimento pelo endereço eletrônico [email protected]

Clique aqui para acessar o edital para professor de Veterinária – Campus Baixada do Sol

06 Tarauaca-Keyla-Gama (1).jpgCampus Tarauacá

O Campus Tarauacá vai selecionar candidatos para vagas de professor substituto nas áreas de Administração (duas vagas), Inglês e Informática com carga horária de 40 horas semanais. A remuneração de acordo com a titulação é de R$ 3.130,85 a R$ 5.831,21, mais benefícios como auxílio alimentação e transporte.

O professor contratado terá exercício no Campus Tarauacá, ministrando aulas nos períodos diurno e/ou noturno, de acordo com o interesse da Administração podendo, ainda, participar de atividades letivas em finais de semanas, pontos facultativos e feriados, respeitando a carga horária semanal.

O Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto é de caráter classificatório e será desenvolvido em fase única: Prova de Títulos.

A inscrição deverá ser realizada exclusivamente por e-mail, com o envio de toda a documentação citada no edital para o endereço eletrônico [email protected] no período de 29 de março a 03 de abril.

A relação dos candidatos inscritos será publicada no site do Ifac no dia 06 de abril.

É possível entrar em contato com a Comissão do Processo Seletivo por e-mail para o endereço eletrônico [email protected]

Clique aqui para acessar o edital para professor de Administração, Inglês e Informática – Campus Tarauacá

