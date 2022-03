O Grupo Social de Idosos do Sesc no Acre realizou o primeiro encontro de convivência do ano no mês de março para seus integrantes, que contou com a participação do músico Franklin Pinheiro, trazendo o melhor da música popular brasileira, e a palestrante Kátia Regina que falou sobre a Neuroquímica da felicidade.

A programação consiste de maneira sistemática, contribuindo para a valorização, socialização, elevação da autoestima e a inclusão da pessoa idosa por meio de encontros de convivência, rodas de conversas, palestras, debates, dinâmicas entre o grupo, entre outras atividades.

Os encontros acontecerão uma vez por mês, sempre na 3ª quarta-feira de cada mês, de 15 horas às 17 horas, no auditório da Fecomércio/AC.

A reafirmação do papel da pessoa idosa no contexto social é promovida de forma pioneira pelo Sesc, pois há mais de 50 anos iniciou o Trabalho Social com Idosos (TSI), que busca transformar esse público e seus territórios, melhorando a qualidade de vida de pessoas dessa faixa etária a partir de ações integradas nas áreas de saúde, educação, cultura, assistência e lazer.

O TSI tem como foco o protagonismo da pessoa idosa. Para isso, as práticas se reinventam com as transformações sociais e tecnológicas, a fim de apresentar novas frentes de trabalho e temáticas relevantes na contemporaneidade, reconhecendo a diversidade e potencialidade da vida e do envelhecer.

No dia 14 de março, o Grupo Social de Idosos deu início a Oficina Papo para Homens, que propõe o desenvolvimento de rodas de conversas com a pessoa idosa do gênero masculino, tem por objetivo propiciar espaço de diálogo entre os mesmos, valorizar a escuta, colaborando o desenvolvimento da autonomia e protagonismo social, contribuindo para um processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo.