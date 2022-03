Estado realiza mutirão de cirurgias eletivas no interior e na capital hoje (26) e domingo (27)

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), realiza um mutirão de cirurgias eletivas e atendimentos no interior do estado, nos municípios de Brasileia e Tarauacá, e na capital, Rio Branco, no próximo sábado, 26, e domingo, 27.

As cirurgias e atendimentos fazem parte do projeto Operacre, uma iniciativa da Sesacre que contempla um mutirão de cirurgias eletivas. Vale ressaltar que os pacientes atendidos serão aqueles que já foram regulados pela Sesacre, por meio Complexo Regulador Estadual, que atua por meio do Sistema Nacional de Regulação (Sisreg).

Durante a pandemia de covid-19, com a restrição de aglomeração de pessoas, houve uma diminuição significativa no número de cirurgias. Em certos períodos, foram atendidas apenas as demandas de urgência e emergência.

A maior parte da programação será desenvolvida em Brasileia, para atender a uma demanda reprimida. Foto: cedida

Com o objetivo de diminuir as filas e dar celeridade aos atendimentos, a Saúde promove o mutirão, conforme explica Glívia Torres, gerente-geral do Complexo Regulador Estadual. “A pandemia, em diversas áreas da saúde, restringiu a atividade cirúrgica e aumentou o tempo de espera para as cirurgias eletivas, prejudicando a qualidade de vida de muitas pessoas”, conta.

Durante a ação serão realizadas cerca de 40 cirurgias gerais e pediátricas em Brasileia, no Hospital Raimundo Chaar, 18 cirurgias gerais em Tarauacá, no Hospital Sansão Gomes, e três cirurgias de cabeça e pescoço na Fundhacre, em Rio Branco. A gestora ressaltou ainda que essas ações se darão em todos os municípios do estado ao longo do ano.

“O mutirão é uma metodologia que favorece o acesso, que permite aos usuários estarem mais próximos da família, o que devolve esperança e saúde a eles. Para que seja possível, existe um trabalho coletivo entre Sesacre e Fundhacre, equipes que trabalham em parceria. É muito gratificante fazer parte desse processo”, afirma.

Além disso, em Brasileia serão realizados exames especializados de endoscopia, ultrassonografia, ecocardiograma, neuropediatria e dermatologia durante a ação.