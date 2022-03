Saiu o edital do concurso do Conselho Regional de Contabilidade do estado do Acre – CRC/AC. Publicado pelo Instituto Quadrix, o novo concurso tem 5 vagas efetivas e outras 45 vagas para cadastro reserva em cargos de Agente Administrativo e Contador para lotação no município de Rio Branco. As inscrições seguem abertas até o dia 25 de abril.

Para tentar o cargo de Agente Administrativo, o candidato deve ter curso de nível médio e o salário é de R$ 1.360,80 por jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Já o cargo de Contador exige curso superior em ciências contábeis e registro ativo e regular no Conselho Regional de Contabilidade (CRC). A remuneração será de R$ 3.000,00 por carga horária semanal de 40 horas.

