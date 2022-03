Avião do governo leva medicamentos a regiões remotas do Acre

O Governo do Acre, por meio da Diretoria de Operações Aéreas (Diopaer), realizou na última sexta-feira, 25, o transporte de vacinas e medicamentos para os municípios de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, ambos de difícil acesso onde só é possível chegar de barco ou aeronave. Nas duas missões, foi utilizado o avião Harpia 05, da Casa Militar.

Foram enviados seis volumes de medicamentos para Marechal Taumaturgo e outros seis volumes de medicamentos, vacinas de rotina, e contra covid-19, além de 50 ampolas de soro antibotrópico (pentavalente), indicado para o tratamento do envenenamento causado por picada de serpentes, para o município de Porto Walter.

Segundo a Coordenadora Regional de Saúde do Juruá, Tarauacá e Envira, Catiana Rodrigues, com o apoio aéreo do Estado, a regional do Juruá, que abrange sete municípios, tem conseguido atender necessidades que são de fundamental importância para a continuidade dos serviços de saúde, principalmente nas unidades mistas de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, que devido à logística de difícil acesso, o transporte de insumos médicos e hospitalares, medicamentos, vacinas, dentre outros, é realizado por intermédio de barcos, durando até cinco dias de viagem. Já com este apoio, a demanda é atendida em bem menos tempo, o que possibilita manter estas unidades supridas com o que é necessário para realizar o atendimento da população.

“A coordenação regional, tem sido muito grata com todo esse apoio que tem atendido desde os nossos insumos, até também aqueles pacientes que necessitam de estarem vindo desses municípios até Cruzeiro do Sul. É mais uma iniciativa do governador Gladson Cameli que tem colocado à disposição a equipe para estar prestando apoio à esses municípios de difícil acesso”, destaca Catiana.