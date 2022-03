Vacinação contra brucelose será realizada de abril a junho

A vacinação bovina contra brucelose é um zelo com a saúde pública, evita prejuízos para o produtor e cumpre a lei. Partindo desse princípio, o governo do Estado, por meio do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), acerta ajustes para lançamento da primeira etapa da campanha 2022, a ser realizada nos próximos três meses.

O período de primeiro de abril a 30 de junho é a data regulamentada para que os produtores realizem as vacinações de seus rebanhos nas propriedades. As imunizações são feitas por veterinários ou profissionais devidamente capacitados para a função, pois a atividade requer cuidados técnicos e utilização de equipamentos de proteção individual (EPI).

A brucelose bovina é uma doença infecciosa crônica, que atinge os bovinos e se manifesta principalmente por abortos no terço final da gestação e nascimento de bezerros fracos, além de ser uma zoonose de grande importância. A vacina deve ser aplicada em fêmeas com idade de 3 a 8 meses.

O presidente do Idaf, José Francisco Thum, salienta que a estimativa é que o Acre tenha um rebanho de aproximadamente 4 milhões de cabeças, destacando que, após a vacina, o pecuarista tem até o dia 10 de julho para declarar a imunização junto ao Instituto, por meio da nota fiscal de compra da vacina, disponibilizada por empresas fornecedoras.

“Temos total apoio do governo para que a campanha transcorra dentro da normalidade e, para tanto, nos colocamos à disposição dos produtores”, finalizou Thum.