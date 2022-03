Ascom /Policia Civil do Acre

Na manhã desta sexta-feira, 25, a Polícia Civil por meio do Núcleo de Capturas (NECAP) prendeu cinco pessoas envolvidas em crimes de peculato, roubo, furto, homicidio e tráfico de drogas. Durante a ação do núcleo foi possível capturar A.G.V. de 55 anos, F.C.A de 40 anos, J.O.V de 30 anos, J.M.S de 23 anos e K.R.L.S, de 25 anos, essa ultima é foragida da justiça e responde pelos indiciamentos de crimes de furto, roubo e tentativa de homicídio. Mandados foram expedidos pela Vara de Delitos de Roubos e Extorsões e 1° Vara do Tribunal do Júri.

A ação faz parte do planejamento estratégico de enfrentamento à criminalidade e à violência. Diversos mandados de prisão têm sido cumpridos no intuito de desarticular grupos criminosos e pessoas que estão em débito com a justiça.

Em balanço semanal das prisões, destaca-se a prisão de J.M.S. de 23 anos, mandado de prisão preventiva expedido pela vara de delitos de organização criminosas, representação feita pelo delegado titular de Feijó.

Alguns mandados foram cumpridos em desfavor de membros de organizações criminosas, considerados de alta periculosidade com posição de liderança dentro dos grupos criminosos que estavam soltos foragidos da justiça.

O trabalho do Núcleo de Capturas é realizado em consonância com as demais delegacias do Estado no intuito de fortalecer o combate à criminalidade com a retirada de pessoas que estão em débito com a justiça e dessa forma prestar um serviço essencial a sociedade na manutenção da segurança pública.

As ordens judiciais foram expedidas pela justiça do acre em processos já transitado e julgado com sentença definitiva por crimes supracitados. Competiu ao Núcleo Especializado em Capturas da Polícia Civil (Necap/PC) o cumprimento dos mandados de prisões em Rio Branco.