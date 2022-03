Em Sena Madureira, o governador Gladson Cameli recebeu, na quinta-feira, 24, do prefeito Mazinho Serafim, a maior honraria concedida pelo Município, a Comenda do Mérito Padre Paolino Maria Baldassari. A homenagem foi realizada durante a assinatura da ordem de serviço da ponte que liga o Segundo Distrito ao Primeiro, no Galpão da Feira Livre da cidade.

A lei n 690/2021 foi criada para homenagear pessoas físicas que prestam serviços de relevante interesse público, ou desempenham função pública de destaque em Sena Madureira.

“Esta é a primeira comenda que entregamos. Agradecemos e reconhecemos o que o governador Gladson tem feito pelo nosso município”, destacou o prefeito Mazinho Serafim.

O governo do Estado tem realizado significativas obras e ações que beneficiam a população de Sena. “Agradeço ao prefeito Mazinho por esse reconhecimento. Temos importantes obras em execução no município. Assinamos a ordem de serviço dessa ponte que conecta as pessoas, estamos retomando as obras da rodoviária, vamos fazer mais de cinco mil km de rua e queremos entregar o hospital ainda este ano”, frisou Cameli.

Padre Paolino

Uma das maiores personalidades religiosas de Sena, o padre Paolino Baldassari, da Ordem dos Servos de Maria da Paróquia de Sena Madureira, ficou popularmente conhecido na cidade e em todo o estado por ter deixado, ao longo de décadas de trabalho filantrópico, um legado de dedicação e humildade aos concidadãos. Era italiano de nascença, mas adotou o Acre em sua afetividade.