Na manhã desta quinta-feira, 24, representantes da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres (SEASDHM) realizaram a doação de diversos itens essenciais para a cidade de Sena Madureira, buscando amparar a população atingida pela enchente.

Cestas básicas e demais itens irão atender famílias atingidas pelas cheias do município. Foto: Neto Lucena/Secom

“O governo do Acre se solidariza com a situação dos moradores atingidos pelas cheias e busca os assistir da melhor forma possível, agindo com rapidez e dedicação, sendo um ombro amigo em momentos difíceis”, ressalta a titular da SEASDHM, Ana Paula Lima.

O Estado direcionou 100 cestas básicas, 30 colchões e 2.500 máscaras de tecido para a Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social de Sena, que repassará para aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social causada pelas cheias.

Daniel Herculano, secretário de Cidadania e Assistência Social de Sena Madureira, quantifica cerca de 250 pessoas nos abrigos municipais e agradece: “É de suma importância esse apoio do Estado para as famílias carentes, que se encontram nessa difícil situação. Os itens chegaram em boa hora e irão atender bem a nossa população”.