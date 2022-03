Com o objetivo de melhorar ainda mais o atendimento aos moradores da capital, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), nesta terça-feira, 23, implantou o serviço de telediagnóstico de eletrocardiograma na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito.

Instalação do equipamento ocorreu nesta quarta-feira, 23. Foto: cedida

O telediagnóstico é realizado por uma equipe de 14 médicos, em Minas Gerais. As imagens são enviadas de imediato aos profissionais, avaliadas e redirecionadas à unidade, já com o laudo médico, tornando o atendimento rápido e garantindo segurança ao paciente.

O Telessaúde é um sistema que fornece serviços de saúde a distância, por meio das tecnologias da informação e comunicação. Só em 2021, por exemplo, o governo do Estado já expandiu o telediagnóstico de eletrocardiograma – implantado em 2017 – para seis municípios: Epitaciolândia, Senador Guiomard, Assis Brasil, Mâncio Lima, Feijó e, recentemente, Santa Rosa do Purus, sendo que a especialidade contempla 17 localidades no Acre.

Cerca de 15 atendimentos diários são realizados na UPA do Segundo Distrito. Desses, aproximadamente 90% utilizam o eletrocardiograma que, agora, será feito de forma rápida, sem precisar se deslocar para outra unidade.