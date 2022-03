É hoje: Governo assina nesta quinta-feira (24) ordem de serviço da ponte do Segundo Distrito de Sena Madureira

Gabriel Freire –

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), assinará, nesta quinta-feira, 24, ordem de serviço para a construção da segunda ponte sobre o Rio Iaco, em Sena Madureira. Orçada em R$ 36 milhões, a estrutura de concreto terá 232 metros de extensão, com rampas de acesso de 352 metros e ligará o Primeiro ao Segundo Distrito do município.

A ponte de concreto ligará o Primeiro ao Segundo Distrito de Sena Madureira. Foto: Ascom/Deracre

“Estamos felizes. Mais um compromisso do governador Gladson Cameli em garantir o início de uma obra, que é tão esperada pela população de Sena Madureira. A iniciativa vai gerar emprego e renda para população e deve valorizar o Centro da cidade, como também garantir serviços essenciais para quem mora no Segundo Distrito”, enfatizou o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

De grande porte, a obra deve proporcionar melhores condições de mobilidade à população e será construída na margem esquerda da cidade. A ponte integrará a Rua Antônio Nicácio Teixeira com a Monsenhor Távora e busca garantir o acesso da população do Segundo Distrito à BR-364 (no trecho Rio Branco-Sena Madureira) e ao Ramal Mário Lobão.

Obra deve garantir o acesso da população do Segundo Distrito à BR-364. Foto: Ascom/Deracre

A vencedora da licitação foi a Construtora Cidade, que deve dar início aos trabalhos de construção do canteiro de obras. A previsão é de que a intervenção seja iniciada em breve e o prazo para a conclusão é de dois anos.

As intervenções nas pontes do Acre são realizadas pelo Deracre e visam garantir a trafegabilidade dos acreanos. O Deracre segue avançando com obras em todo o estado.