A Agência Reguladora de Serviços do Acre (Ageac) negou a existência de monopólio no transporte intermunicipal de passageiros no Acre, uma resposta ao líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Pedro Longo.

Na terça-feira (22) o deputado pediu um posicionamento da Ageac em relação ao suposto monopólio, alegando que a empresa Petroacre, seria única responsável pelo transporte intermunicipal no Estado, e estaria sucateada.

Em nota, a presidente da Ageac, Mayara Bandeira, disse que são cinco empresas que operam no transporte intermunicipal, portanto não é um segmento monopolizado. Além disso, já está em discussão junto ao Ministério Público, com quem a agência mantém um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), a antecipação da licitação para novas concessões.

